Число погибших при оползне в горах Грузии увеличилось до 11 человек

В сообщении говорится, что инцидент в высокогорном крае Рача произошёл 3 августа. В рамках поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела 11 человек.

В ведомстве уточнили, что в результате схода оползня были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница. Были эвакуированы 210 человек.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские спасатели обнаружили семь тел погибших из-за схода оползня на курорте Шови, 7 августа объявлен днём траура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

