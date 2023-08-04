Число погибших при оползне в горах Грузии увеличилось до 11 человек
Жертвами оползня, сошедшего в Грузии в курортном местечке Шови, стали 11 человек, сообщает пресс-служба МВД республики.
В сообщении говорится, что инцидент в высокогорном крае Рача произошёл 3 августа. В рамках поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела 11 человек.
В ведомстве уточнили, что в результате схода оползня были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница. Были эвакуированы 210 человек.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские спасатели обнаружили семь тел погибших из-за схода оползня на курорте Шови, 7 августа объявлен днём траура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru