Количество погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек

Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

Трамп считает, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

Еще 5,6 тысячи получили ранения. Ранее сообщалось, что в секторе Газа погибли более 1,1 тысячи человек.

Ранее стало известно, что наносятся масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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