Количество погибших в результате эскалации жителей Газы достигло 1,2 тысячи человек
12 октября 202306:01
Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.
Еще 5,6 тысячи получили ранения. Ранее сообщалось, что в секторе Газа погибли более 1,1 тысячи человек.
Ранее стало известно, что наносятся масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru