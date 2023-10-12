Израиль: наносятся масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия заявила, что в настоящее время наносятся масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Трамп считает, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

«Подробности будут сообщены позже», — следует из заявления.

С начала эскалации конфликта дома покинули 340 тысяч жителей Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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