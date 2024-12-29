Количество погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 120
29 декабря 202409:03
В Южной Корее количество погибших при крушении пассажирского самолёта в международном аэропорту Муан выросло до 120 человек, сообщает агентство «Рёнхап».
Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал борт, заявила, что упавший Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий.
Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены в связи с авиакатастрофой.
Россиян на разбившемся самолете не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru