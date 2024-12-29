Количество погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 120

Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал борт, заявила, что упавший Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий.

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены в связи с авиакатастрофой.

Россиян на разбившемся самолете не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

