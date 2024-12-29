Количество погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 120

В Южной Корее количество погибших при крушении пассажирского самолёта в международном аэропорту Муан выросло до 120 человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Количество погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62

Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал борт, заявила, что упавший Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий.

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены в связи с авиакатастрофой.

Россиян на разбившемся самолете не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / TASS
ТЕГИ:Южная КореяКрушение Самолёта

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