В Грозном глава СКР провел совещание по факту крушения самолета в Актау
29 декабря 202403:33
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Грозном совещание, на котором обсуждалось крушение самолета в Актау, сообщает «Лента.ру».
В настоящее время допрашиваются гражданские и военные специалисты, проводятся первичные следственные действия. Бастрыкину доложили о ходе расследования обстоятельств крушения лайнера.
Ранее стало известно, что тела 24 погибших при крушении самолета близ Актау будут доставлены в Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru