В Грозном глава СКР провел совещание по факту крушения самолета в Актау

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Грозном совещание, на котором обсуждалось крушение самолета в Актау, сообщает «Лента.ру».

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В настоящее время допрашиваются гражданские и военные специалисты, проводятся первичные следственные действия. Бастрыкину доложили о ходе расследования обстоятельств крушения лайнера.

Ранее стало известно, что тела 24 погибших при крушении самолета близ Актау будут доставлены в Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Крушение СамолётаСКРАлександр Бастрыкин

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