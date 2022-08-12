Немецкий производитель кофе Tchibo ушел из России

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из бизнеса в России и перестал владеть ООО «Чибо СНГ». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Новым собственником бизнеса стало принадлежащее гендиректору «Чибо СНГ» Михаилу Ковалевскому ООО «МВК».

По данным источника, знакомого с ситуацией, «Чибо СНГ» сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff до конца 2022 года. Затем компании придется продолжить поставки кофе под другим названием, один из возможных вариантов — марка Gold, пишет РИА ФАН.

Как отметил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, рынок не заметит ухода брендов Tchibo. По словам эксперта, российский бизнес компании, которая является четвертым производителем кофе в мире, в последние несколько лет «угасал по естественным причинам».

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ФОТО: РИА Новости
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