Немецкий производитель кофе Tchibo ушел из России
Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH вышел из бизнеса в России и перестал владеть ООО «Чибо СНГ». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Новым собственником бизнеса стало принадлежащее гендиректору «Чибо СНГ» Михаилу Ковалевскому ООО «МВК».
По данным источника, знакомого с ситуацией, «Чибо СНГ» сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff до конца 2022 года. Затем компании придется продолжить поставки кофе под другим названием, один из возможных вариантов — марка Gold, пишет РИА ФАН.
Как отметил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, рынок не заметит ухода брендов Tchibo. По словам эксперта, российский бизнес компании, которая является четвертым производителем кофе в мире, в последние несколько лет «угасал по естественным причинам».
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