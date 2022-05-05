КНР проводит «стресс-тестирование» на случай введения санкций
Государственные ведомства Китая проведут «стресс-тестирование» на случай введения ограничительных мер против страны, аналогичных антироссийским, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
По данным издания, участвующие в тестировании используют действия в отношении России в качестве основы для разработки стратегических мер реагирования Пекина, если страны запада поступят с Китаем аналогичным образом. Речь идее о ряде методологий, в том числе — моделировании.
В тестировании участвуют ведомства, занимающиеся международной торговлей и регулированием деятельности банков.
Напомним, частные нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили объемы закупок российской нефти после введения санкций против РФ. Частные компании закупают топливо из-за отказа от этой процедуры государственных трейдеров. Риски госкомпаний связаны со вторичными санкциями, поэтому они передают свои квоты частным компаниям.
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