КНР проводит «стресс-тестирование» на случай введения санкций

По данным издания, участвующие в тестировании используют действия в отношении России в качестве основы для разработки стратегических мер реагирования Пекина, если страны запада поступят с Китаем аналогичным образом. Речь идее о ряде методологий, в том числе — моделировании.

В тестировании участвуют ведомства, занимающиеся международной торговлей и регулированием деятельности банков.

Напомним, частные нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили объемы закупок российской нефти после введения санкций против РФ. Частные компании закупают топливо из-за отказа от этой процедуры государственных трейдеров. Риски госкомпаний связаны со вторичными санкциями, поэтому они передают свои квоты частным компаниям.

