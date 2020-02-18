КНР использует для борьбы с распространением коронавирусом роботов
Китайский университет спроектировал робота, который должен помочь в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Эта модель уже запущена в производство. Разработчики уточняют, что умные машины будут выявлять повышенную температуру тела у людей в толпе. Также они смогут распознавать и идентифицировать лица тех, у кого будет фиксироваться повышенная температура, сообщает RT, ссылаясь на данные агентства «Синьхуа».
Источник подчёркивает, что таких роботов можно использовать в местах массового скопления людей, в частности, в метро, аэропортах и больницах.
По последним данным, новым типом коронавируса COVID-2019 в Китае заразились 72,4 тысячи человек. Число жертв достигло 1868 человек, пишет Газета.ру.
Между тем, в России новых случаев заболевания китайским коронавирусом не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА ФАН. В ведомстве напомнили, что ранее на территории нашей страны было выявлено только два случая заболевания. В двух случаях заболевшими оказались граждане КНР.
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