КНР использует для борьбы с распространением коронавирусом роботов

Китайский университет спроектировал робота, который должен помочь в борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Эта модель уже запущена в производство. Разработчики уточняют, что умные машины будут выявлять повышенную температуру тела у людей в толпе. Также они смогут распознавать и идентифицировать лица тех, у кого будет фиксироваться повышенная температура, сообщает RT, ссылаясь на данные агентства «Синьхуа».

Источник подчёркивает, что таких роботов можно использовать в местах массового скопления людей, в частности, в метро, аэропортах и больницах.