«Опасная злодейка»: Принц Гарри охарактеризовал супругу Карла III
Британский принц Гарри назвал супругу своего отца, королеву-консорта Камиллу «опасной злодейкой». Такую характеристику он дал ей в интервью американскому телеканалу CBS по случаю выхода в свет его мемуаров Spare («Запасной»).
В частности, он обвинил Камиллу в том, что у неё были интимные отношения с Карлом III, когда тогда ещё наследник престола состоял в браке с принцессой Дианой. Гарри также утверждает, что Камилла «сливала» информацию прессе, чтобы заручиться поддержкой СМИ для упрочения своего положения в обществе.
Принц также поведал, что королевская семья Великобритании знакомится с материалами таблоидов за завтраком, что «оставляет свой отпечаток». Помимо прочего, в книге Гарри есть эпизод о том, что они с братом, принцем Уэльским Уильямом настоятельно просили своего отца не заключать брак с Камиллой.
Принц Гарри также заявил, что его отец беспокоился, не затмит ли его славу супруга сына — американская актриса Меган Маркл. Мемуары должны появиться в продаже 10 января. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне предстоящей скандальной публикации принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III. Церемония должна состоятся 6 мая 2023 года.
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