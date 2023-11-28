КНДР: спутник сделал снимки Пентагона
28 ноября 202303:02
Северокорейский разведывательный спутник сделал снимки американской администрации и Министерства обороны США, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
С ними уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын. Также космический аппарат сфотографировал авианосцы на американской военной базе Норфолк.
Ранее Северная Корея осуществила запуск ракеты. Предполагается, что на её борту находился первый разведывательный спутник страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru