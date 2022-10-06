КНДР объяснила запуски ракет противодействием учениям Вашингтона и Сеула
Северная Корея рассматривает запуски своих баллистических ракет как меру противодействия совместным учениям США и Южной Кореи, которые усиливают напряженность в регионе, следует из заявления северокорейского Министерства иностранных дел.
«Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение к Совбезу ООН о справедливых мерах противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и США, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.
Отмечается, что передислокация американского авианосца «Рональд Рейган» к берегам Корейского полуострова создает серьезную угрозу стабильности в регионе.
Ранее Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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