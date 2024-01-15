КНДР: испытана твердотопливная баллистическая ракета

Власти Северной Кореи заявили, что проведен успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

КНДР назвала пять условий для применения ядерного оружия

Это произошло 14 января. Ракета была с гиперзвуковой маневренной управляемой боевой частью. Испытательный полет ракеты прошел успешно.

Отмечается, что это не повлияло на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к «региональной ситуации».

Ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РакетаКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры