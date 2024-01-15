КНДР: испытана твердотопливная баллистическая ракета
15 января 202402:02
Власти Северной Кореи заявили, что проведен успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
Это произошло 14 января. Ракета была с гиперзвуковой маневренной управляемой боевой частью. Испытательный полет ракеты прошел успешно.
Отмечается, что это не повлияло на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к «региональной ситуации».
Ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru