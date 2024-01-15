КНДР: испытана твердотопливная баллистическая ракета

Это произошло 14 января. Ракета была с гиперзвуковой маневренной управляемой боевой частью. Испытательный полет ракеты прошел успешно.

Отмечается, что это не повлияло на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к «региональной ситуации».

Ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

