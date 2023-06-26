КНДР: агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне

Отмечается, что после избрания южнокорейского президента Юн Сок Ёля на территории страны «беспрерывно проводились различные военные учения под управлением США». Также в докладе говорится, что Вашингтон проводит различные разведывательные операции в регионе.

Указывается, что Пхеньян будет укреплять свой оборонительный потенциал, пока США не откажутся от «анахроничной враждебной политики».

Северная Корея следовала общепринятым международным нормам, предварительно предупредив о запуске космической ракеты, и ставшая привычной истерика вокруг страны выглядит нелогично. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.

