КНДР: агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне
Агрессивные действия Вашингтона, среди которых учения с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерному конфликту, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на доклад Института американских исследований при Министерстве иностранных дел Северной Кореи.
Отмечается, что после избрания южнокорейского президента Юн Сок Ёля на территории страны «беспрерывно проводились различные военные учения под управлением США». Также в докладе говорится, что Вашингтон проводит различные разведывательные операции в регионе.
Указывается, что Пхеньян будет укреплять свой оборонительный потенциал, пока США не откажутся от «анахроничной враждебной политики».
Северная Корея следовала общепринятым международным нормам, предварительно предупредив о запуске космической ракеты, и ставшая привычной истерика вокруг страны выглядит нелогично. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru