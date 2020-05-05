СМИ: Вылетевший из Москвы самолёт подал сигнал тревоги
Пассажирский самолёт, выполняющий рейс из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Согласно предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва.
Ожидается, что в ближайшее время воздушное судно скоро совершит посадку в аэропорту назначения.
Напомним, в начале апреля Неизвестные сообщили о «минировании» всех самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщал ТАСС. После поступления угроз все воздушные суда были осмотрены, опасных предметов не обнаружено.
Сообщения от злоумышленников об угрозе взрывов на борту самолетов поступают практически каждый день, начиная 3 марта. За это время были «заминированы» более 100 рейсов. Отмечается, что неизвестные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов.
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