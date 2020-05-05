СМИ: Вылетевший из Москвы самолёт подал сигнал тревоги

Пассажирский самолёт, выполняющий рейс из Москвы в Уфу, подал сигнал тревоги. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, поступило сообщение об угрозе взрыва.

Ожидается, что в ближайшее время воздушное судно скоро совершит посадку в аэропорту назначения.