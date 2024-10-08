KLM считает нечестной конкуренцию с КНР из-за неба над Россией
Авиаперевозчик KLM считает нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией, сообщила NPO генеральный директор европейской авиакомпании Марьян Ринтел.
По ее словам, в Евросоюзе должны принять финансовые меры, для того чтобы авиакомпании Европы могли лучше конкурировать с китайскими перевозчиками, которым разрешено летать над российским воздушным пространством. В результате они экономят до четырех часов пути, что положительно сказывается на стоимости авиабилетов.
Ринтел предложила подумать о том, как справиться с несправедливой конкуренцией.
Ранее западные авиакомпании сократили полеты в Китай из-за санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru