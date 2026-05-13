Конюхов займется исследованием радиоактивности воды в Антарктиде

Путешественник Федор Конюхов займется исследованиями радиоактивности воды на отечественной антарктической станции «Смоленская». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Как отметил Конюхов, ему всегда была интересна наука, потому что он «любознательный, любопытный» человек.

«Поэтому в следующем году я буду от министерства [энергетики] замерять в Антарктиде радиоактивность воды», - поделился путешественник.

Конюхов напомнил, что во время кругосветной экспедиции на воздушном шаре он использовал специальный прибор для анализа воздуха, «потом радиацию мы собирали».

Ранее путешественник рассказал о грядущем открытии полярной станции «Смоленская» в Антарктиде на острове Смоленск. Конюхов выразил надежду, что объект привлечет молодежь и позволит показать места, где были обнаружены кости динозавров, пишет 360.ru.

