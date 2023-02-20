СМИ: Активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцы, попавшие в Польшу под личиной беженцев, должны уехать из страны.

По его мнению, поляки не рады видеть на своей Родине «агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами». Пяста полагает, что они ненавидят Польшу, поляков и все, что связано с Польшей.

«Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — заключил Пяста.

