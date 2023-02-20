СМИ: Активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы

Польские активисты сорвали мероприятие с участием писательницы из Украины, которая поддерживает националистов. Об этом сообщает издание Kresy.

Отмечается, что мероприятие проходило в Варшаве не прошлой неделе, активисты прервали встречу и выразили несогласие с пропагандой исторической лжи.

Так, участники акции развернули баннер с надписью «Моральные нули, для вас примера – Бандера».

Рассмотреть антибандеровский законопроект для украинцев предложили в Польше

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцы, попавшие в Польшу под личиной беженцев, должны уехать из страны.

По его мнению, поляки не рады видеть на своей Родине «агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами». Пяста полагает, что они ненавидят Польшу, поляков и все, что связано с Польшей.

«Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — заключил Пяста.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры