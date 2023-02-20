СМИ: Активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы
Польские активисты сорвали мероприятие с участием писательницы из Украины, которая поддерживает националистов. Об этом сообщает издание Kresy.
Отмечается, что мероприятие проходило в Варшаве не прошлой неделе, активисты прервали встречу и выразили несогласие с пропагандой исторической лжи.
Так, участники акции развернули баннер с надписью «Моральные нули, для вас примера – Бандера».
Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцы, попавшие в Польшу под личиной беженцев, должны уехать из страны.
По его мнению, поляки не рады видеть на своей Родине «агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами». Пяста полагает, что они ненавидят Польшу, поляков и все, что связано с Польшей.
«Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — заключил Пяста.
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