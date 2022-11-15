Кличко заявил о взрыве в многоэтажном жилом доме в Печерском районе Киева

Глава ЦБ Набиуллина предупредила об ухудшении ситуации в экономике РФ Отключения электроэнергии начались по всей Украине после удара ВС РФ Росавиация не видит риска банкротства авиакомпаний Девять из десяти утечек данных с начала года оказались фейковыми Полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» начался в Саранске