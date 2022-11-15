Кличко заявил о взрыве в многоэтажном жилом доме в Печерском районе Киева
15 ноября 202217:57
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в Печерском районе города есть попадание.
«Ещё одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка», - написал он.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Советник МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на многоквартирный жилой дом в Киеве упали обломки сбитой системой ПВО ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru