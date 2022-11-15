Кличко заявил о взрыве в многоэтажном жилом доме в Печерском районе Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что в Печерском районе города есть попадание.

На всей территории Украины произошли взрывы

«Ещё одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка», - написал он.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Советник МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на многоквартирный жилой дом в Киеве упали обломки сбитой системой ПВО ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарКиевВиталий Кличко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры