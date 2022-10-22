В четырех регионах власти Украины ограничат подачу электроэнергии
В Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины вводится временное ограничение на подачу электроэнергии. Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
«Сегодня, 22 октября, с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах», - отмечается в сообщении.
Ранее замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко назвал ситуации с энергетикой в стране критической и призвал гражданам Украины готовиться к отключениям света, воды и тепла после обстрелов со стороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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