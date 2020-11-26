Виталий Кличко выпустил книгу со своими цитатами

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил сборние "Кто не слышал, тот увидит!", в который собрал свои известные цитаты, сообщает РИА Новости.

В книгу вошли 14 цитат киевского главы, в том числе «Мост, который устал», «У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине». По словам автора, к каждой фразе прилагается иллюстрация, которая поможет читателю понять, о чём шла речь.

На презентации Кличко рассказал, что книжка получилась «яркая, весёлая, позитивная». Сборник выпустили на украинском языке в количестве трёх тысяч экземпляров. По словам мэра, вырученные от продаж средства направят в киевский благотворительный фонд.

Также глава Киева заявил, что ожидается запуск онлайн-продаж книги, которая в будущем получит продолжение. «Тираж будем увеличивать и выпускать вторую серию, третью серию», - добавил Кличко.

Ранее Виталий Кличко рассказал, что во время службы в Советской Армии столкнулся с дедовщиной, сообщает Ura.ru. По словам боксёра, конфликт был исчерпан после того, как сослуживцы узнали, что он является чемпионом Украины.

