Не ноги, а нос: Кличко уточнил, что мог бы сломать Зеленскому

Мэр Киева, боксер Виталий Кличко не подтвердил разговоры о том, что собирался сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в программе «Квартал 95». Эта студия, основанная нынешним главой государства на основе команды КВН, выпускает фильмы, сериалы, а также юмористические передачи.

«Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы», - заметил Кличко в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону.