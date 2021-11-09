Не ноги, а нос: Кличко уточнил, что мог бы сломать Зеленскому
Мэр Киева, боксер Виталий Кличко не подтвердил разговоры о том, что собирался сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нем в программе «Квартал 95». Эта студия, основанная нынешним главой государства на основе команды КВН, выпускает фильмы, сериалы, а также юмористические передачи.
«Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы», - заметил Кличко в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Ранее партия киевского градоначальника «Удар» заявила, что офис президента Украины считает Кличко главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах. Как пояснил бывший спортсмен, у него нет личного противостояния с Зеленским, однако администрация главы государства совершенно не общается с ним.
В свою очередь Зеленский ранее говорил, что не считает Виталя Кличко своим конкурентом. Более того, по словам действующего президента, он не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на выборах в 2024 году, когда он собирается баллотироваться на второй срок.
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