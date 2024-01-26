Клаудию Шиффер упрекнули из-за кота в рюкзаке-переноске
Ветеринары раскритиковали немецкую супермодель и киноактрису Клаудию Шиффер, которая принесла на кинопремьеру кинокартины «Аргайл» своего кота Чипа в рюкзаке-переноске, сообщает Daily Mail.
Как пишет издание со ссылкой на экспертов, знаменитость, которая позировала с животным, могла подвергнуть его стрессу. По их словам, конструкция рюкзака, в котором могут быть проблемы с вентиляцией, не предоставляет достаточно пространства для питомца. Кроме того, из-за встроенного «окошка» у кошки нет возможности спрятаться от окружающих.
Ранее против проводницы, высадившей из поезда кота Твикса в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru