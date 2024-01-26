Клаудию Шиффер упрекнули из-за кота в рюкзаке-переноске

Как пишет издание со ссылкой на экспертов, знаменитость, которая позировала с животным, могла подвергнуть его стрессу. По их словам, конструкция рюкзака, в котором могут быть проблемы с вентиляцией, не предоставляет достаточно пространства для питомца. Кроме того, из-за встроенного «окошка» у кошки нет возможности спрятаться от окружающих.

Ранее против проводницы, высадившей из поезда кота Твикса в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

