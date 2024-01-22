Бастрыкин поручил проверить факт жестокого обращения с котом Твиксом

Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.



Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса, отмечает RT

