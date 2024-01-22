Бастрыкин поручил проверить факт жестокого обращения с котом Твиксом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом Твиксом, которого выбросили из поезда на железной дороге в Кирове.
Проводница поезда №71, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, выкинула из поезда кота на улицу в двадцатиградусный мороз. Животное вез родственник хозяйки, но кот выбрался из переноски и сбежал из купе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Теперь женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые принимали участие в поиске выброшенного проводницей из поезда кота Твикса, отмечает RT
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