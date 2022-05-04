Кива объявил о начале первого этапа аннексии западной Украины Польшей
Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
По его словам, поставки иностранного вооружения осуществляется по обновленной стратегии, не доходя до непосредственной зоны боевых действий. Оружие остается в западной части Украины.
«Это первый этап перед отделением и созданием «прозападной Украины» со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше», — считает бывший народный избранник.
Напомним, на днях были задержаны доверенные лица Ильи Кивы по подозрению в подготовке провокаций в годовщину трагедии в Одессе 2 мая. Уточняется, что один был задержан в Одесской области, другой – в Закарпатье.
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