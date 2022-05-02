В Одессе задержаны доверенные лица Кивы по подозрению в подготовке акций с «титушками»

Задержаны доверенные лица лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы по подозрению в подготовке провокаций в годовщину трагедии в Одессе 2 мая. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.

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Имена задержанных не называют, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал госбюро расследований.

«ГБР задержало доверенных лиц Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением "титушек" (подстрекателей – прим. НСН) и дестабилизировать ситуацию в Одесской области», - говорится в сообщении.

Уточняется, что один был задержан в Одесской области, другой – в Закарпатье. Акции планировались в Одессе и других регионах Украины.

В Одессе 2 марта 2014 года в результате противостояния активистов «антимайдана» и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы произошла драга и поджог Дома профсоюзов с укрывшимися противниками госпереворота. В тот день погибли 48 человек, более 250 пострадали.

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ФОТО: Фото "Таймер"
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