Китайцам разрешат заводить третьего ребенка

Семейным парам в Китае правительство намерено разрешить иметь третьего ребенка. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии КНР.

В нем отмечается, что дальнейшее ослабление политики контроля за рождаемостью в стране связано с тем, что процесс старения населения в последние годы ускорился, несмотря на его огромную численность.