Китайцам разрешат заводить третьего ребенка

Семейным парам в Китае правительство намерено разрешить иметь третьего ребенка. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии КНР.

В нем отмечается, что дальнейшее ослабление политики контроля за рождаемостью в стране связано с тем, что процесс старения населения в последние годы ускорился, несмотря на его огромную численность.

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Предполагается, что оптимизация политики в области деторождения поможет «сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов».

Чтобы контролировать рост населения Китай в конце 1970-х годов объявил политику «Одна семья - один ребенок». Однако из-за демографических проблем, к которым она привела, в 2013 году власти разрешили заводить второго ребенка парам, где хотя бы один из супругов - единственный ребенок в своей семье. А на данный момент второго ребенка в Китае может иметь любая семья.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию, что в России сложилась чрезвычайная ситуация с демографией, пишет «Газета.ру». По словам главы государства, пандемия наложилась на последствия демографических ударов 1940-ых и 1990-ых годов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиКитай
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