Китайское Минобороны готовит армию на случай военного конфликта
Армия Китая проводит обучение войск на случай военного конфликта и обращается к США с призывом исключить нарушение территориальной целостности КНР на фоне ситуации с Тайванем. Об этом сообщил официальный представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй.
Он подчеркнул, что вопрос Тайваня – это внутреннее дело Китая. В Пекине понимают, что Вашингтон пытается «использовать Тайвань для контроля над Китаем».
«Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение войск и подготовку на случай войны, решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил», — цитирует РИА Новости Кэфэя.
США откажется от Тайваня, если Китай выступит против России, а больше вариантов мирного присоединения острова нет, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в беседе с НСН.
«Все возможности мирного присоединения исчерпаны. Тайвань находится под протекторатом США, именно Вашингтон является главным актором в тайваньском вопросе. Там как способны оказать острову военную помощь, так и сдать его Китаю в обмен на большие уступки. К примеру, при условии, что Пекин выступит против России. Такой сценарий во многом зависит и от Москвы. Если российская внешняя политика и действия будут решительными, последовательны на той же Украине, то авторитет поднимется. Если Россия продолжит делать хорошую мину при плохой игре, то Китаю придется выбирать», - сказал Котков.
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