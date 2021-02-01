Китайский политолог предрек США упадок
Скорый упадок США предрек декан Пекинского Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун. Об этом сообщает Spiegel.
Он полагает, что ситуация будет развиваться по пути распада Британской империи, которая долго считалась «самой могущественной державой мира».
По словам Сюэтуна, все великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок.
В будущем противостояние США и Китая может развиваться через стремление к технологическому превосходству.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Давосском экономическом форуме рассказал участникам о широком спектре угроз, стоящих перед миром.
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