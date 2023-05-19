Китайская корпорация купила права на показ «Фиксиков»

Корпорация Jetsen Huashi Wangju подписала контракт на право показа пятого сезона «Фиксиков» в Китае, сообщает пресс-служба ГК «Рики».

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Озвучка сезона начнется до конца года, а показ запланирован на следующий год.

«Фиксиков» покажут каналах корпорации, а также на других платформах, говорится в сообщении.

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ФОТО: https://www.kinopoisk.ru
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