Китай запретил въезд двум членам миссии ВОЗ из-за COVID-антител

Власти Китая пока не разрешили въехать на территорию страны двум участникам миссии Всемирной организации здравоохранения по поиску источника коронавируса, потому что при первичном тестировании у них были выявлены антитела к COVID-19. Как пояснили в ВОЗ, эти два эксперта пока остаются в Сингапуре, где «заканчивают прохождение тестирования».

В ВОЗ подчеркнули, что все члены группы прошли многочисленные ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты. Они также сдали анализы на наличие антител в своих собственных странах. Международная группа экспертов прибыла сегодня в Ухань через Сингапу с целью изучения происхождения SARS-CoV-2.