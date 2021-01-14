Китай запретил въезд двум членам миссии ВОЗ из-за COVID-антител
Власти Китая пока не разрешили въехать на территорию страны двум участникам миссии Всемирной организации здравоохранения по поиску источника коронавируса, потому что при первичном тестировании у них были выявлены антитела к COVID-19. Как пояснили в ВОЗ, эти два эксперта пока остаются в Сингапуре, где «заканчивают прохождение тестирования».
В ВОЗ подчеркнули, что все члены группы прошли многочисленные ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты. Они также сдали анализы на наличие антител в своих собственных странах. Международная группа экспертов прибыла сегодня в Ухань через Сингапу с целью изучения происхождения SARS-CoV-2.
Они преступят к выполнении миссии немедленно, несмотря на двухнедельный карантин, который должны пройти, согласно правилам, установленным властями КНР, отмечают в ВОЗ. Эксперты будут вести консультации с китайскими коллегами по видеосвязи.
В состав делегации вошли специалисты из 12 стран, в том числе, России, а также представители Китая. РФ представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать именно с китайского Уханя, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru