Китай запретил продукцию Micron из-за угрозы кибербезопасности

Производитель из США не прошел проверку в сфере кибербезопасности, объяснили в ведомстве. В Пекине отметили, что продукция Micron имеет потенциальные проблемы с сетевой безопасностью.

Расследование в отношении американской компании началось в марте 2023 года.

В интервью журналу The Economist бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что противостояние Вашингтона и Пекина несет угрозу миру и существованию человечества. Текущее положение дел политик сравнил с ситуацией перед Первой мировой войной, передает «Радиоточка НСН».

