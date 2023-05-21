Китай запретил продукцию Micron из-за угрозы кибербезопасности
Государственная канцелярия по киберпространству Китая запретила местным компаниям приобретать продукцию американского производителя чипов Micron, пишет ТАСС.
Производитель из США не прошел проверку в сфере кибербезопасности, объяснили в ведомстве. В Пекине отметили, что продукция Micron имеет потенциальные проблемы с сетевой безопасностью.
Расследование в отношении американской компании началось в марте 2023 года.
В интервью журналу The Economist бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что противостояние Вашингтона и Пекина несет угрозу миру и существованию человечества. Текущее положение дел политик сравнил с ситуацией перед Первой мировой войной, передает «Радиоточка НСН».
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