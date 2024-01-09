СМИ: Конфликт на Тайване обойдется мировой экономике в $10 трлн

Если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт обойдется мировой экономике в $10 трлн, пришли к выводу аналитики Bloomberg.

Подобный финансовый ущерб оценивается примерно в 10% мирового ВВП, последствия такого сценария «превосходят» последствия украинского конфликта и пандемии.

В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил лидеру США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань и материковый Китай, передает телекомпания NBC. По их сведениям, Си Цзиньпин не назвал точных сроков, в которые КНР рассчитывает осуществить этот план, но отметил, что это будет сделано «мирно, а не за счет применения силы».

Вопрос воссоединения Китая и Тайваня обсуждается десятилетиями, в ближайшем будущем этого не произойдет ни мирным, ни военным путем, заявил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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