СМИ: Конфликт на Тайване обойдется мировой экономике в $10 трлн
Если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт обойдется мировой экономике в $10 трлн, пришли к выводу аналитики Bloomberg.
Подобный финансовый ущерб оценивается примерно в 10% мирового ВВП, последствия такого сценария «превосходят» последствия украинского конфликта и пандемии.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил лидеру США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань и материковый Китай, передает телекомпания NBC. По их сведениям, Си Цзиньпин не назвал точных сроков, в которые КНР рассчитывает осуществить этот план, но отметил, что это будет сделано «мирно, а не за счет применения силы».
Вопрос воссоединения Китая и Тайваня обсуждается десятилетиями, в ближайшем будущем этого не произойдет ни мирным, ни военным путем, заявил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство
- Путин дал российское гражданство хоккеисту Лайпсику
- Протест фермеров собрал около 680 автомобилей и тракторов в Берлине
- Военному в США дали 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных Китаю
- СМИ: В Москве арестовали гражданина США по обвинению в сбыте наркотиков
- ЦИК утвердил Харитонова в качестве кандидата в президенты России
- СМИ: Объем вложений в IT-стартапы в России сократился на 83%
- ВЦИОМ: Более 60% россиян считают, что СМИ нужна цензура
- Банки начнут предупреждать россиян о критичном росте долгов
- В Баку четверо новорожденных погибли при пожаре в перинатальном центре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru