СМИ: Конфликт на Тайване обойдется мировой экономике в $10 трлн

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил лидеру США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань и материковый Китай, передает телекомпания NBC. По их сведениям, Си Цзиньпин не назвал точных сроков, в которые КНР рассчитывает осуществить этот план, но отметил, что это будет сделано «мирно, а не за счет применения силы».

Вопрос воссоединения Китая и Тайваня обсуждается десятилетиями, в ближайшем будущем этого не произойдет ни мирным, ни военным путем, заявил руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев «Радиоточке НСН».

