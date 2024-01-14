Новый президент Тайваня заявил о готовности к переговорам на равных с Китаем

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны Пекина, сообщает РИА Новости.

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По его словам, он также намерен использовать диалог, и продолжать обмены и сотрудничество с КНР. Лай Циндэ указал, что на нем лежит ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе.

Если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт обойдется мировой экономике в $10 трлн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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