Новый президент Тайваня заявил о готовности к переговорам на равных с Китаем

По его словам, он также намерен использовать диалог, и продолжать обмены и сотрудничество с КНР. Лай Циндэ указал, что на нем лежит ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе.

Если Китай решит начать войну из-за Тайваня, то возможный конфликт обойдется мировой экономике в $10 трлн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

