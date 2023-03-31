На Украине призвали вернуть стране статус ядерного государства

Петиция с призывом к выходу Украины из Будапештского меморандума и восстановлению статуса ядерного государства появилась на сайте главы государства Владимира Зеленского.

На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая

В опубликованном обращении отмечается, что Украина имеет право на восстановление ядерного статуса.

«Украине необязательно иметь ядерное оружие, но она имеет право им пользоваться», — отмечается в тексте.

Петиция собрала более 400 голосов, пишет RT. Для рассмотрения обращения Зеленским необходимо, чтобы петицию поддержали 25 тысяч человек.

Ранее на сайте офиса Зеленского была опубликована петиция с требованием запретить украинской армии использовать боеприпасы с обедненным ураном, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПетицияВладимир ЗеленскийЯдерное ОружиеУкраина

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