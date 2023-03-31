На Украине призвали вернуть стране статус ядерного государства
Петиция с призывом к выходу Украины из Будапештского меморандума и восстановлению статуса ядерного государства появилась на сайте главы государства Владимира Зеленского.
В опубликованном обращении отмечается, что Украина имеет право на восстановление ядерного статуса.
«Украине необязательно иметь ядерное оружие, но она имеет право им пользоваться», — отмечается в тексте.
Петиция собрала более 400 голосов, пишет RT. Для рассмотрения обращения Зеленским необходимо, чтобы петицию поддержали 25 тысяч человек.
Ранее на сайте офиса Зеленского была опубликована петиция с требованием запретить украинской армии использовать боеприпасы с обедненным ураном, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru