Китай выделит $2 млрд пострадавшим от COVID-19 странам

Кроме того, Си Цзиньпин призвал после ликвидации опасности распространения коронавируса провести масштабную ревизию глобального реагирования на пандемию, отмечает RT. Китайский лидер выразил уверенность в том, что человечество может победить COVID-19.

Однако председатель КНР считает, что пандемия не последнее такого рода чрезвычайное происшествие общеземного масштаба. В связи с этим, по словам Си Цзиньпина, и требуется усовершенствование всемирной системы здравоохранения. Он также подчеркнул, что Пекин своевременно и без задержки проинформировал ВОЗ о вспышке коронавируса.

Как отмечает Ura.ru, ранее советник президента США Питер Наварро обвинил власти Китая в сокрытии достоверной информации о COVID-19 и в том, что тем самым они позволили своим туристам распространить коронавирус по всему миру.



