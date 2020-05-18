Китай выделит $2 млрд пострадавшим от COVID-19 странам

Китайская Народная Республика в предстоящие два года предоставит 2 миллиарда долларов США для оказания помощи государствам, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. Это пообещал лидер Китая Си Цзиньпин в ходе выступления на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС.

По словам председателя КНР, Пекин решил пойти на такой шаг, чтобы стимулировать международное сотрудничество для борьбы с COVID-19. Средства также пойдут на социально-экономическое развитие в пострадавших от инфекции странах.

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Кроме того, Си Цзиньпин призвал после ликвидации опасности распространения коронавируса провести масштабную ревизию глобального реагирования на пандемию, отмечает RT. Китайский лидер выразил уверенность в том, что человечество может победить COVID-19.

Однако председатель КНР считает, что пандемия не последнее такого рода чрезвычайное происшествие общеземного масштаба. В связи с этим, по словам Си Цзиньпина, и требуется усовершенствование всемирной системы здравоохранения. Он также подчеркнул, что Пекин своевременно и без задержки проинформировал ВОЗ о вспышке коронавируса.

Как отмечает Ura.ru, ранее советник президента США Питер Наварро обвинил власти Китая в сокрытии достоверной информации о COVID-19 и в том, что тем самым они позволили своим туристам распространить коронавирус по всему миру.


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Си ЦзиньпинКоронавирусКитай
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