Китай ввел санкции против 13 производителей США за поставки вооружений Тайваню
Китай ввел санкции в отношении 13 компаний, представляющих ВПК США, а также против шести руководителей этих предприятий. В заявлении китайского МИДа говорится, что меры введены из-за поставок Соединенными Штатами вооружений Тайваню. Ограничения вступят в силу с 5 декабря 2024 года.
Санкции предполагают заморозку активов подсанкционных юридических и физических лиц, с ними также запрещается вести бизнес. Физлицам запрещается въезд на территорию КНР.
США накануне внесли в санкционный список пять человек и пять компаний в рамках ограничений в отношении России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru