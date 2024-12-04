Зеленский осудил политику Грузии и анонсировал санкции

Президент Украины Владимир Зеленский осудил ситуацию в Грузии, где продолжаются протесты против политики правящей партии в отношениях с Западом.

По словам Зеленского, действия грузинских властей, «толкающие страну в зависимость от России», являются позором для государства. Он подчеркнул, что когда Москва хвалит грузинское руководство, это ясно свидетельствует о том, что они действуют в интересах Кремля. В связи с этим президент Украины поручил разработать санкции в ответ на происходящее.

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Массовые протесты начались в Грузии после парламентских выборов в конце октября, результаты которых вызвали недовольство оппозиции.

Эскалация протестов произошла после заявлений премьер-министра Ираклия Кобахидзе 28 ноября о приостановке переговоров о вступлении в ЕС и отказе от европейской финансовой помощи до 2028 года. Акции протеста в Тбилиси продолжаются уже неделю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Егиков
ТЕГИ:СанкцииПротестыУкраинаГрузия

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