Зеленский осудил политику Грузии и анонсировал санкции

Президент Украины Владимир Зеленский осудил ситуацию в Грузии, где продолжаются протесты против политики правящей партии в отношениях с Западом.

По словам Зеленского, действия грузинских властей, «толкающие страну в зависимость от России», являются позором для государства. Он подчеркнул, что когда Москва хвалит грузинское руководство, это ясно свидетельствует о том, что они действуют в интересах Кремля. В связи с этим президент Украины поручил разработать санкции в ответ на происходящее.