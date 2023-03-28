Россия не планирует еще раз выносить на голосование в СБ ООН резолюцию о «Северных потоках»

Он назвал негативный результат «также результатом». «Наша резолюция не содержит ни одной ссылки ни на одну страну. Документ лишь призывает к независимому расследованию», — отметил дипломат.

Как сообщил журналист Сеймур Херш, власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы, потому что в Белом доме и так знают, что «это сделал президент».

