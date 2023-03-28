Россия не планирует еще раз выносить на голосование в СБ ООН резолюцию о «Северных потоках»
Москва не намерена еще раз ставить на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о международном расследовании взрывов на «Северных потоках», сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Он назвал негативный результат «также результатом». «Наша резолюция не содержит ни одной ссылки ни на одну страну. Документ лишь призывает к независимому расследованию», — отметил дипломат.
Как сообщил журналист Сеймур Херш, власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы, потому что в Белом доме и так знают, что «это сделал президент».
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