Россия не планирует еще раз выносить на голосование в СБ ООН резолюцию о «Северных потоках»

Москва не намерена еще раз ставить на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о международном расследовании взрывов на «Северных потоках», сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Небензя: Москва усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»

Он назвал негативный результат «также результатом». «Наша резолюция не содержит ни одной ссылки ни на одну страну. Документ лишь призывает к независимому расследованию», — отметил дипломат.

Как сообщил журналист Сеймур Херш, власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы, потому что в Белом доме и так знают, что «это сделал президент».

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Фото: twitter.com/UN_News
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