Херш заявил, что США рассматривали взрывы на «Северных потоках» ещё в 2021 году

По его словам, тогда с исполнителями связывался советник американского президента по безопасности Джейк Салливан.

«Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — указал журналист.

Ранее Херш, заявивший о причастности США к подрыву «Северных потоков», рассказал, что эта диверсия обсуждалась в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в Соединённые Штаты, сообщает НСН.

