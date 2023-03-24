Херш заявил, что США рассматривали взрывы на «Северных потоках» ещё в 2021 году

Лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш в интервью китайской газете China Daily заявил, что США обсуждали возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» ещё в конце 2021 года.

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По его словам, тогда с исполнителями связывался советник американского президента по безопасности Джейк Салливан.

«Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — указал журналист.

Ранее Херш, заявивший о причастности США к подрыву «Северных потоков», рассказал, что эта диверсия обсуждалась в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в Соединённые Штаты, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2ВзрывГазопроводСША

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