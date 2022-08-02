МИД КНР: Китай не намерен первым применять ядерное оружие
Китай не планирует первым использовать ядерное оружие. Такое заявление сделал глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает ТАСС.
Заявление было частью его выступления на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.
Представитель китайского МИД указал на то, что Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере. Фу Цун также подчеркнул, что США должны убрать свое ядерное оружие с территории Европы и не размещать в других частях мира.
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