МИД КНР: Китай не намерен первым применять ядерное оружие

Заявление было частью его выступления на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.



Представитель китайского МИД указал на то, что Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере. Фу Цун также подчеркнул, что США должны убрать свое ядерное оружие с территории Европы и не размещать в других частях мира.

