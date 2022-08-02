МИД КНР: Китай не намерен первым применять ядерное оружие

Китай не планирует первым использовать ядерное оружие. Такое заявление сделал глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает ТАСС.

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Заявление было частью его выступления на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

Представитель китайского МИД указал на то, что Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере. Фу Цун также подчеркнул, что США должны убрать свое ядерное оружие с территории Европы и не размещать в других частях мира.

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ФОТО: РИА Новости
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