Китай ответит США при размещении ядерного оружия на Дальнем Востоке

По его словам, в случае необходимости будут приняты строгие меры. Отмечается, что попытки США воссоздать модель совместных ядерных миссий в Индо-Тихоокеанском регионе будут подрывать стратегическую стабильность.

Ранее Ццун заявил, что Китай не планирует первым использовать ядерное оружие. Он указал, что Пекин привержен стратегии самообороны в ядерной сфере.

