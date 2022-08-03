Китай ответит США при размещении ядерного оружия на Дальнем Востоке

КНР будет противостоять попыткам Вашингтона воссоздать в Индо-Тихоокеанском регионе ядерные миссии с союзниками по примеру того, как это происходит в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цуна.

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По его словам, в случае необходимости будут приняты строгие меры. Отмечается, что попытки США воссоздать модель совместных ядерных миссий в Индо-Тихоокеанском регионе будут подрывать стратегическую стабильность.

Ранее Ццун заявил, что Китай не планирует первым использовать ядерное оружие. Он указал, что Пекин привержен стратегии самообороны в ядерной сфере.

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