Китай ответит США при размещении ядерного оружия на Дальнем Востоке
КНР будет противостоять попыткам Вашингтона воссоздать в Индо-Тихоокеанском регионе ядерные миссии с союзниками по примеру того, как это происходит в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цуна.
По его словам, в случае необходимости будут приняты строгие меры. Отмечается, что попытки США воссоздать модель совместных ядерных миссий в Индо-Тихоокеанском регионе будут подрывать стратегическую стабильность.
Ранее Ццун заявил, что Китай не планирует первым использовать ядерное оружие. Он указал, что Пекин привержен стратегии самообороны в ядерной сфере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru