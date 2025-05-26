При каких условиях Китай начнет операцию по захвату Тайваня

Востоковед Андрей Карнеев заявил НСН, что Трамп еще не решил, будут ли США вмешиваться в конфликт Китая и Тайваня.

Если власти Тайваня объявят о независимости формально или изменят название государства, Китай начнет военную операцию, но в ближайшие месяцы это маловероятно, заявил НСН руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.

Китай готовит десант и авиацию, а также развернул РСЗО, способные поразить любую точку Тайваня, что дает возможность «перейти к блокаде за нескольких часов», пишет издание Financial Times. В МИД КНР ранее говорили, что объединение с островом «не остановить». Также народно-освободительная армия Китая (НОАК) накануне отрабатывала высадку десанта с моря в районе Тайванского пролива, сообщает South China Morning Post. Карнеев уверен, что это предупреждение властям Тайваня, которые ведут себя агрессивно.

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«Китай не может спокойно смотреть, как власти современного Тайваня усилили агрессивную риторику. Я считаю, что они провоцируют материк. Поэтому, с одной стороны, можно воспринимать учения как подготовку к каким-то операциям. С другой стороны, это предупреждение силам Тайваня. Конечно, никто не будет говорить, что нападения не будет, что только тренировки... Рано или поздно какая-то силовая операция не исключена. Учения Китая, включая десант и ракетные операции, проходят уже несколько лет. Военные штабы всех стран мира всегда готовят планы на случай войны. Сейчас мы видим эту подготовку», - объяснил он.

При этом Карнеев назвал условия, при которых у Китая просто не будет выбора. Он подчеркнул, что Трамп еще не решил, будут ли США вмешиваться в конфликт.

«Китай не делает никакого секрета из того, что может подтолкнуть его к военным операциям. Есть несколько ситуаций, при которых у Китая просто не будет другого выбора. Например, если власти Тайваня объявят о независимости формально или изменят название государства. Возможны еще какие-то ситуации, мы их не можем предсказать. Но на данный момент эксперты склоняются к тому, что в ближайшие недели и даже месяцы вероятность военной операции не очень высока. Итог этой борьбы будет зависеть от участия сил США. Будет ли Америка участвовать в конфликте? Они уклонялись от прямого ответа на этот вопрос всегда. Хотя Байден обещал в случае операции вмешаться. Но Трамп – это не Байден, поэтому здесь сохраняется неопределенность», - подытожил собеседник НСН.

Россия выступает против независимости Тайваня в любой форме. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР, которое было подписано российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером КНР Си Цзиньпинем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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