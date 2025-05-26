Если власти Тайваня объявят о независимости формально или изменят название государства, Китай начнет военную операцию, но в ближайшие месяцы это маловероятно, заявил НСН руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.

Китай готовит десант и авиацию, а также развернул РСЗО, способные поразить любую точку Тайваня, что дает возможность «перейти к блокаде за нескольких часов», пишет издание Financial Times. В МИД КНР ранее говорили, что объединение с островом «не остановить». Также народно-освободительная армия Китая (НОАК) накануне отрабатывала высадку десанта с моря в районе Тайванского пролива, сообщает South China Morning Post. Карнеев уверен, что это предупреждение властям Тайваня, которые ведут себя агрессивно.