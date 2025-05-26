При каких условиях Китай начнет операцию по захвату Тайваня
Востоковед Андрей Карнеев заявил НСН, что Трамп еще не решил, будут ли США вмешиваться в конфликт Китая и Тайваня.
Если власти Тайваня объявят о независимости формально или изменят название государства, Китай начнет военную операцию, но в ближайшие месяцы это маловероятно, заявил НСН руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.
Китай готовит десант и авиацию, а также развернул РСЗО, способные поразить любую точку Тайваня, что дает возможность «перейти к блокаде за нескольких часов», пишет издание Financial Times. В МИД КНР ранее говорили, что объединение с островом «не остановить». Также народно-освободительная армия Китая (НОАК) накануне отрабатывала высадку десанта с моря в районе Тайванского пролива, сообщает South China Morning Post. Карнеев уверен, что это предупреждение властям Тайваня, которые ведут себя агрессивно.
«Китай не может спокойно смотреть, как власти современного Тайваня усилили агрессивную риторику. Я считаю, что они провоцируют материк. Поэтому, с одной стороны, можно воспринимать учения как подготовку к каким-то операциям. С другой стороны, это предупреждение силам Тайваня. Конечно, никто не будет говорить, что нападения не будет, что только тренировки... Рано или поздно какая-то силовая операция не исключена. Учения Китая, включая десант и ракетные операции, проходят уже несколько лет. Военные штабы всех стран мира всегда готовят планы на случай войны. Сейчас мы видим эту подготовку», - объяснил он.
При этом Карнеев назвал условия, при которых у Китая просто не будет выбора. Он подчеркнул, что Трамп еще не решил, будут ли США вмешиваться в конфликт.
«Китай не делает никакого секрета из того, что может подтолкнуть его к военным операциям. Есть несколько ситуаций, при которых у Китая просто не будет другого выбора. Например, если власти Тайваня объявят о независимости формально или изменят название государства. Возможны еще какие-то ситуации, мы их не можем предсказать. Но на данный момент эксперты склоняются к тому, что в ближайшие недели и даже месяцы вероятность военной операции не очень высока. Итог этой борьбы будет зависеть от участия сил США. Будет ли Америка участвовать в конфликте? Они уклонялись от прямого ответа на этот вопрос всегда. Хотя Байден обещал в случае операции вмешаться. Но Трамп – это не Байден, поэтому здесь сохраняется неопределенность», - подытожил собеседник НСН.
Россия выступает против независимости Тайваня в любой форме. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР, которое было подписано российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером КНР Си Цзиньпинем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Художественный фильм о жизни Федора Достоевского снимут в Европе
- Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье и затрат на тушение достиг 459 млн рублей
- Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву высотой больше 300 метров
- В Узбекистане мужчина получил четыре года тюрьмы за контракт с Россией
- Каждый десятый россиянин хочет уволиться по несколько раз в день
- Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани
- Фильм Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV
- Самолет выкатился за пределы ВПП в Иркутской области
- Польские аграрии призвали запретить ввоз российских огурцов
- Работа аэропорта Ярославля вновь временно ограничена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru