Китай рассказал о сроках начала клинических испытаний вакцины от COVID-2019

В Китае заняты ее разработкой наряду с другими государствами, сообщает телеканал «360». По словам замглавы Госкомитета по здравоохранению Цзэн Исинь, что некоторые вакцины, созданные китайскими специалистами, уже тестируют на животных. Однако этот процесс долгий и сложный. Только после того, как ученые убедятся в ее безопасности, начнутся испытания в клинических условиях.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения заявили, что уже через три недели ожидают получения результатов по двум тестированиям лекарственных препаратов от нового типа коронавируса, пишут argumenti.ru.

Ранее НСН писала, что в Полтавской области местные жители попытались помешать проезду автобусов с эвакуированными из Китая соотечественниками. Пассажиры в шоке от «гостеприимства», защищавшие их правоохранители залечивают травмы.

