Китай помог Трампу сделать экономику США great again

«Есть целый набор различного рода факторов. Есть долговременные факторы, которые созданы Трампом за последние три года. Он действительно очень сильно стимулирует возвращение рабочих мест в США. В этом плане он работает очень активно. И внешний фактор, это, конечно, торговая война с Китаем. Она имеет две стороны, Трамп пытается искусно балансировать. Пока у него это получается. С одной стороны, торговая война с Китаем оказывает гнетущее, негативное воздействие на финансовые рынки. Но есть и положительный момент – инвестиции в сферу американской экономики и промышленности. Вот этот баланс Трамп и пытается сохранить. Достижения, которые связаны с инвестициями в американскую экономику, он хочет закрепить новым торговым соглашением с Китаем. Он очень рад тому, что Китай после сложного переговорного процесса пошёл на некоторые уступки», - пояснил эксперт.

По его словам, в ближайшем будущем американская экономика будет только набирать обороты.

«Это очень серьёзная тенденция, это то, чего и добивался Трамп, чтобы их инвестиции шли. Сейчас американский рынок очень выгоден. Они сейчас, как пылесос высасывают свободные капиталы со всего мира. Естественно, снижения ставки ФРС ждали. Оно было практически запланировано. Это тоже вызвало оживление. Но надо сказать, что обычно ставки вызывают краткосрочные веяния. К ним очень быстро привыкают. Под них формируется новых ландшафт финансового рынка США и всего мира. До нового обострения с Китаем, которое Трамп снова рано или поздно вызовет, ситуация будет оставаться положительной», - добавил Суздальцев.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Евразийского экономического форума в Вероне предупредил об угрозе глобальной мировой рецессии. Он заявил, что этому способствуют три шоковых фактора: экономическое и технологическое столкновение США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, а также американские санкции против крупнейших добытчиков нефти.

