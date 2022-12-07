Китай ослабил антиковидные меры на фоне протестов
Китай ослабил профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР документе по оптимизации мер борьбы с COVID-19.
Теперь зоны высокого риска в Китае вводятся по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам, любые формы временной блокады этих зон не допускаются. Отмечается, что режим зоны высокого риска должен быть отменен при отсутствии новых заражений в течение 5 дней подряд.
Кроме того, китайские власти разрешили бессимптомным больным и людям с легким течением COVID-19 выбирать между домашней самоизоляцией и добровольным централизованным карантином.
Также в КНР отменили обязательное ПЦР-тестирование для граждан, чья работа не связана с повышенным риском заражения или не подразумевает контактов с детьми или пожилыми людьми. Власти также разрешили продажу безрецептурных препаратов: жаропонижающих, средств от кашля, простуды и вирусных заболеваний.
В начале ноября в Китае зафиксировали рост числа случаев заражения коронавирусом, правительство усилило ограничительные меры по профилактике заболевания. Однако в конце месяца в стране начались массовые протесты против антиковидных мер, пишет РИА ФАН. После митингов Пекин решил оптимизировать меры профилактики.
Между тем в России число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 21 628 829, 21 030 317 человек выздоровело, 392 342 россиянина скончались, отмечает «Свободная пресса».
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