Китай ограничит импорт из Японии после решения о сбросе воды с «Фукусимы-1»
Китай запретил ввоз продуктов из десяти префектур Японии из-за решения Токио сбросить в море зараженную воду с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.
«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия ... таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму», — говорится в заявлении ведомства в соцсети WeChat.
Когда запрет вступит в силу, не уточняется.
Таможня КНР будет проверять продовольствие из всех остальных японских регионов на содержание радиоактивных веществ. Ведомство усилит регулирование и проверку сопроводительных документов.
Ранее Токио анонсировал сброс воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что планы Японии соответствуют международным стандартам, а влияние слива на жителей и экосистему региона будет крайне незначительным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru