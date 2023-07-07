Китай ограничит импорт из Японии после решения о сбросе воды с «Фукусимы-1»

«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия ... таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму», — говорится в заявлении ведомства в соцсети WeChat.

Когда запрет вступит в силу, не уточняется.

Таможня КНР будет проверять продовольствие из всех остальных японских регионов на содержание радиоактивных веществ. Ведомство усилит регулирование и проверку сопроводительных документов.

Ранее Токио анонсировал сброс воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что планы Японии соответствуют международным стандартам, а влияние слива на жителей и экосистему региона будет крайне незначительным.

