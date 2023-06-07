Захарова: Москва призывает Токио к большей прозрачности по сбросу воды с АЭС «Фукусима»
Радиоактивная вода с АЭС «Фукусима» продолжает загрязнять воды мирового океана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Дипломат призвала официальный Токио к большей прозрачности в отношении таких действий.
По её словам, японские власти должны ответить на вопросы, которые направили в Токио Россия и Китай, связанные со сбросом радиоактивной воды в океан, а также предоставить полный доступ российским и китайским специалистам ко всем интересующих их материалам и возможности взять пробы воды.
«Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», – подчеркнула Захарова.
Ранее было выявлено масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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