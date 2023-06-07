Захарова: Москва призывает Токио к большей прозрачности по сбросу воды с АЭС «Фукусима»

По её словам, японские власти должны ответить на вопросы, которые направили в Токио Россия и Китай, связанные со сбросом радиоактивной воды в океан, а также предоставить полный доступ российским и китайским специалистам ко всем интересующих их материалам и возможности взять пробы воды.

«Мы ни в чем не обвиняем Токио, однако настоятельно призываем информировать обо всех своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», – подчеркнула Захарова.

Ранее было выявлено масштабное повреждение фильтров на АЭС «Фукусима-1», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

