Китай испугался коронавируса из России
Граждане, которые прибывают в Китай из России, могут вызвать вторую волну эпидемии в стране, сообщает South China Morning Post.
Как заявил изданию вице-губернатор граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян Ван Юнкан, сейчас задача номер один — не допустить повторную вспышку коронавируса. При этом зафиксировано уже полторы тысячи случаев, когда у прибывших в КНР людей диагностировали COVD-19.
Опасность представляют китайцы, которые возвращаются домой из России. Посол КНР в России так же отметил, что китайские бизнесмены сейчас «наслаждаются» плодами китайско-российского сотрудничества, однако негативно влияют на отношения двух стран.
«У них нет никаких понятий о морали», - посетовал дипломат.
В свою очередь в Японии заявили, что из-за коронавируса мировую экономику ожидает самый сильный кризис со времен Второвой мировой войны. Такой прогноз сделал глава МИД страны Тосимицу Мотэги, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Путин: Необходимо сгладить пик коронавируса
- Почти 80 человек подхватили коронавирус в больнице Екатеринбурга
- Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
- «Зарплатные» кредиты начнут давать среднему и крупному бизнесу
- Профосоюз мигрантов призвал не только выплачивать пособия, но и поднять зарплаты дворникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru