Китай испугался коронавируса из России

Опасность представляют китайцы, которые возвращаются домой из России. Посол КНР в России так же отметил, что китайские бизнесмены сейчас «наслаждаются» плодами китайско-российского сотрудничества, однако негативно влияют на отношения двух стран.



«У них нет никаких понятий о морали», - посетовал дипломат.



В свою очередь в Японии заявили, что из-за коронавируса мировую экономику ожидает самый сильный кризис со времен Второвой мировой войны. Такой прогноз сделал глава МИД страны Тосимицу Мотэги, передает РИА ФАН.

