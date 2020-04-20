Китай испугался коронавируса из России

Граждане, которые прибывают в Китай из России, могут вызвать вторую волну эпидемии в стране, сообщает South China Morning Post.

Как заявил изданию вице-губернатор граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян Ван Юнкан, сейчас задача номер один — не допустить повторную вспышку коронавируса. При этом зафиксировано уже полторы тысячи случаев, когда у прибывших в КНР людей диагностировали COVD-19.

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Опасность представляют китайцы, которые возвращаются домой из России. Посол КНР в России так же отметил, что китайские бизнесмены сейчас «наслаждаются» плодами китайско-российского сотрудничества, однако негативно влияют на отношения двух стран.

«У них нет никаких понятий о морали», - посетовал дипломат.

В свою очередь в Японии заявили, что из-за коронавируса мировую экономику ожидает самый сильный кризис со времен Второвой мировой войны. Такой прогноз сделал глава МИД страны Тосимицу Мотэги, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:КоронавирусКитай
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