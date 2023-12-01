Китай борется с резким ростом загадочных респираторных заболеваний

Как заявила система общественного наблюдения ProMED, отслеживающая вспышки заболеваний людей и животных по всему миру, вспышку может вызывать неизвестный патоген. Всемирная организация здравоохранения обратилась к Пекину с просьбой предоставить информацию о происходящем.

Телеканал NTD сообщил, что в Китае зарегистрированы необъяснимые случаи смертей на фоне вспышек пневмонии. Новая «таинственная эпидемия» особенно опасна для детей. Больницы по всей стране переполнены. Врачи говорят, что неясно, когда началась вспышка пневмонии, но это необычно, что так быстро заразилось так много детей.

По некоторым данным, в Китае госпитализируют ежедневно более 7 тысяч человек. Наибольшее количество заболевших отмечено в северных провинциях. Среди основных симптомов заболевания — высокая температура, озноб, образование узелков в легких, но сильного кашля при этом не наблюдается.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой принять меры и усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Китая из-за эпидемии.

Ранее Попова предупредила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

