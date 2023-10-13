Белый дом обвинил КНДР в поставках оружия в Россию
Представитель администрации США Джон Кирби в пятницу заявил, что КНДР якобы поставила России вооружения.
По его словам, за последние недели Пхеньян передал Москве свыше тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Доказательств Кирби не предоставил, пишет РИА Новости.
Представитель Белого дома утверждает, что в обмен на боеприпасы КНДР запросила у РФ истребители, ракеты класса «земля - воздух», бронетехнику и другие вооружения.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный 13 сентября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Пхеньян не подписывали никаких соглашений, отмечает «Радиоточка НСН».
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